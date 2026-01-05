Im Juni 2025 wird die Villa der Geissens in Saint-Tropez überfallen. Nun sind mehrere Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Promis Carmen und Robert Geiss setzen indes auf neue Schutzmaßnahmen.
05.01.2026 - 19:38 Uhr
Saint-Tropez - Rund ein halbes Jahr nach dem Überfall auf das Luxus-Anwesen der Reality-TV-Familie Geiss in Saint-Tropez sind drei Verdächtige festgenommen worden. Das teilte die stellvertretende Staatsanwältin von Draguignan, Laurence Barriquand, der Nachrichtenagentur dpa mit. Die Verdächtigen befinden sich demnach in Untersuchungshaft. Weitere Angaben zu ihnen gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen und die Suche nach weiteren Beteiligten dauern den Angaben nach an.