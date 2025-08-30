Der Antrag fand im «Promi Big Brother»-Container statt, die standesamtliche Trauung im idyllischen Heidelberg – nun feierten die Reality-Stars an der Amalfiküste ihr Märchenfinale.
Amalfiküste - Zwischen einem Meer aus Blumen haben die Reality-TV-Promis Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) ihre Liebe an der italienischen Amalfiküste besiegelt. "Ich werde dich achten, schützen und in jedem Augenblick unseres Lebens ehren und schätzen", versprach der sichtlich gerührte Mike seiner Partnerin.