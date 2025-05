Mit dem Fach Deutsch beginnen für viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg die schriftlichen Abschlussprüfungen. Nach Angaben des Kultusministeriums treten rund 44.500 Schülerinnen und Schüler unter anderem an Realschulen und Gemeinschaftsschulen zu den Realschulabschlussprüfungen an. Den Werkrealschulabschluss wollen rund 5.100 Prüflinge absolvieren, zum Hauptschulabschluss treten rund 24.200 Schülerinnen und Schüler an.

Bei den Prüfungen in Deutsch müssen sie an einem Sachtext arbeiten, sich mit den Romanen „Krummer Hund“ von Juliane Pickel oder „Der große Sommer“ von Ewald Arenz auseinandersetzen sowie einen Aufsatz verfassen.

Nach Deutsch steht dann am 22. Mai die Englisch-Prüfung an, am 26. Mai steht Mathematik auf dem Kalender. Für die Hauptschüler ist dann schon Schluss, die Realschüler und Werkrealschüler müssen noch am 28. Mai in einem Wahlpflichtfach schwitzen. Anfang Juli stehen dann noch optionale mündliche Prüfungen an.

„Ich drücke allen Schülerinnen und Schülern die Daumen“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Nun könnten die Schülerinnen und Schüler zeigen, was in ihnen stecke. „Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und auf das Wissen, das Sie sich in den vergangenen Jahren angeeignet haben.“ Mit dem Abschluss stünden den Absolventinnen und Absolventen dann alle Möglichkeiten offen.