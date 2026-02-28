Rebhuhnkartierung auf den Fildern: So werden auf der Filderebene Rebhühner gezählt – und warum?

﻿Feuchtigkeit liegt in der Luft und legt einen feinen Schleier über die Felder am südlichen Ortsrand von Sielmingen. Graue Wolken machen den Abend dunkler, als er eigentlich sein sollte. Zügig schreiten Katharina Daiss und Klaus Lachenmaier über den Acker. Regenwasser steht in tiefen Furchen, die Traktoren hinterlassen haben. Der für die Filderebene typische Lösslehm lässt es nur schwer versickern. Entsprechend mühsam ist der Marsch des Duos. Denn die beiden wandern an diesem Abend kaum auf geteerten Wegen – sondern zumeist knöcheltief mitten durch den Matsch.

Die zwei Mitglieder des Landesjagdverbands sind in offizieller Funktion unterwegs. Sie zählen Rebhühner. Katharina Daiss (34) spielt dafür den typischen Ruf des Hahns ab – ein schnarrendes Kirr-eck – und hofft, dass jetzt in der Balzzeit ein anderes Männchen sein Territorium bedroht sieht und mit einem Kirr-eck antwortet, im Idealfall sogar angeflattert kommt. Während Katharina Daiss sich mit erhobenem Lautsprecher im Kreis dreht, sucht Klaus Lachenmaier (61) per Wärmebild nach den dämmerungsaktiven Tierchen. Eines vorab: Fündig werden sie an diesem Abend nicht. Die Wattwanderung über die schlammigen Äcker ist vergebliche Liebesmüh. „Regen macht den Rebhühnern nichts aus, aber sie haben vielleicht keine Lust zu balzen“, sagt der Diplom-Biologe.

Das Rebhuhn ist gefährdet

Das Rebhuhn ist der Vogel des Jahres 2026. In Deutschland gilt es als stark gefährdet. Der Naturschutzbund geht von maximal 50.000 Brutpaaren aus, die es bundesweit noch gibt. Die Filderebene ist eines der Gebiete, in denen die Population noch einigermaßen stabil ist. Dafür wird aber auch viel getan. Wolfgang Hinderer aus Grötzingen, der Hegeringleiter Filder in der Jägervereinigung Esslingen, ist seit dem Ende der 1990er Jahre im Rebhuhnschutz aktiv und hat mit dem Plattenhardter Ornithologen Eberhard Mayer eine lokale Allianz aus Naturschützern, Jägern, Landwirten und Kommunen aufgebaut, um dem Rückgang der Artenvielfalt entgegenzuwirken. So bekommen Landwirte beispielsweise Ausgleichszahlungen, wenn sie auf eine allzu intensive Bewirtschaftung ihrer Flächen verzichten. Seit einigen Jahren kommt auch Unterstützung vom zuständigen Ministerium, von der Wildforschungsstelle des Landes, dem Landesjagdverband und dem gemeinsamen landesweiten Projekt „Allianz für Niederwild“. Die Filderebene gilt als Modellregion. Hierzu wiederum gehört auch das kontinuierliche Rebhuhnmonitoring.

So sieht das Rebhuhn aus, das sich auf den Fildern bei der Kartierung nicht zeigen wollte. Foto: Christoph Unger

Gut 40 Ehrenamtliche haben sich an diesem Abend eingefunden, um in festgelegte Transekte zwischen Leinfelden-Echterdingen und Wolfschlugen auszuschwärmen, sie auf fixen Routen abzugehen und zu zählen. Das Ergebnis an diesem unwirtlichen Abend ist allerdings enttäuschend. Lediglich 20 Rebhühner werden rund um den Flughafen aufgespürt. Zum Vergleich: Im März 2019 waren es 76 männliche und weibliche Vögel gewesen, im Frühjahr 2025 immerhin 61. Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr stark, und die Wetterbedingungen an diesem Abend sind auch nicht gerade förderlich. „Vermutlich sind wir mit der Zählung dieses Jahr eine Woche oder so zu früh dran“, sagt die Jägerin Jolanda Unger aus Bernhausen. Mitte März steht eine zweite Zählung an.

Das Rebhuhn hat kaum noch Lebensraum

Der Aufwand ist gewaltig, aber das Vöglein braucht Hilfe. „Früher war das Rebhuhn ein Allerweltsvogel“, sagt Benjamin Gut vom Landesjagdverband, mittlerweile ist es nur noch selten zu sehen. Gründe: eine hohe Kükensterblichkeit durch Nahrungsmangel, Raubtiere, ein verändertes Freizeitverhalten des Menschen. Vor allem aber die intensive Landwirtschaft entzieht dem Rebhuhn den Lebensraum. Der Bodenbrüter bevorzugt offenes Grünland, Brachflächen, Steppen und Heidegebiete. „Der optimale Lebensraum des Rebhuhns ist bierflaschenhoch“, sagt Benjamin Gut.

Auf den Feldern vor Sielmingen sieht es indes anders aus. Grasflächen gibt es hier kaum, dafür sind gewaltige Flächen von schwerem Gerät umgegraben. Hier werden bald Getreide, Kraut oder Mais wachsen. „Jedes Jahr frage ich mich, warum es hier überhaupt noch Hühner gibt“, sagt Klaus Lachenmaier auf seinem Marsch in die Dämmerung. Rebhühner sind weit und breit nicht zu hören. Dafür zwitschert eine kleine Goldammer auf einem Ast ein Abendlied. Klaus Lachenmaier bleibt stehen und hört eine Weile zu. „Die Goldammer hat auch mit dem Lebensraumverlust zu kämpfen.“

In Baden-Württemberg vom Aussterben bedroht

Das Tier

Das Rebhuhn ist etwa 30 Zentimeter groß und durch sein grau-braun geflecktes Gefieder perfekt getarnt. Es gilt als Leitart für artenreiche Agrarlandschaften und steht stellvertretend für eine ganze Reihe von Tierarten. Will heißen: Geht es dem Rebhuhn gut, ist das Zusammenspiel in der Natur intakt. Allein schon deswegen wird der Bestand intensiv beobachtet.

Schützenswert

Laut dem Landesjagdverband Baden-Württemberg war das Rebhuhn früher einer der häufigsten Vögel in der hiesigen Agrarlandschaft, „seit 1980 sind die Bestände des Feldvogels allerdings europaweit um 94 Prozent zurückgegangen“. Auf der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands werde das Rebhuhn inzwischen als „stark gefährdet“ eingestuft. In Baden-Württemberg gelte die Art gar als „vom Aussterben bedroht“. Hierzulande wird es nicht bejagt.