In diesen Tagen wüten wieder heftige Unwetter in Teilen Deutschlands. Um herauszufinden, wie nah ein Gewitter mit Blitz und Donner sind ist, gibt es eine Rechenformel.

Lotta Wellnitz 15.08.2024 - 14:15 Uhr

Gewitter und Unwetter ziehen gerade in dieser Jahreszeit regelmäßig über Deutschland hinweg. Dass Menschen dabei vom Blitz getroffen werden und so ums Leben kommen, passiert glücklicherweise selten. In den vergangenen Wochen starben in Deutschland allerdings zwei Teenager durch oder in Folge von Blitzeinschlägen – und jüngst wurde ein 15-Jähriger bei einem Blitzeinschlag im baden-württembergischen Welzheim (Rems-Murr-Kreis) tödlich verletzt.