Rechenzentren und KI Alles hängt am Strom
Die Rechenkapazitäten in Deutschland sollen massiv steigen. Doch die ehrgeizige Strategie droht an einem Punkt zu scheitern, kommentiert Rainer Pörtner.
Die Rechenkapazitäten in Deutschland sollen massiv steigen. Doch die ehrgeizige Strategie droht an einem Punkt zu scheitern, kommentiert Rainer Pörtner.
Wenn es um das Wettrennen bei Künstlicher Intelligenz, Clouddiensten und Großrechnern geht, steht Deutschland im europäischen Vergleich gar nicht so schlecht da. Ganz anders sieht es im globalen Maßstab aus: Hier sind die USA und China weit enteilt. Vermutlich sogar uneinholbar enteilt.