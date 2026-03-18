Rechenzentren und KI: Alles hängt am Strom

Wenn es um das Wettrennen bei Künstlicher Intelligenz, Clouddiensten und Großrechnern geht, steht Deutschland im europäischen Vergleich gar nicht so schlecht da. Ganz anders sieht es im globalen Maßstab aus: Hier sind die USA und China weit enteilt. Vermutlich sogar uneinholbar enteilt.

Unsere Empfehlung für Sie Künstliche Intelligenz Eine gigantische Wette Tech-Konzerne investieren unfassbare Summen in KI. Trotz des Booms fehlen belastbare Geschäftsmodelle. Die Risiken sind so atemberaubend wie die Chancen, meint Rainer Pörtner. Angesichts der amerikanisch-chinesischen Übermacht muss der unbedingte Anspruch Europas sein, zumindest Reste einer digitalen Autonomie zu bewahren. Dazu braucht es eine große, konzertierte Offensive der Europäer. Mit ihrer „Nationalen Rechenzentrumsstrategie“ zeigt die Bundesregierung immerhin den Ehrgeiz, hier vorne mit dabei sein zu wollen.

Vervierfachung der KI-Rechenkapazitäten bis 2030

Die allgemeinen Rechenkapazitäten in Deutschland sollen bis 2030 verdoppelt, die Kapazitäten für KI sogar vervierfacht werden. Das sind mehr als ehrgeizige Ziele. Ob sie termingerecht erreichbar sind, kann dahingestellt bleiben: Entscheidend sind die Anreize zum Bau der Rechenzentren, die jetzt von Seiten des Staates gegeben werden. Ansiedlung auf Brachflächen ehemaliger Industriebetriebe, beschleunigte Planungsverfahren, Vorteile für Kommunen bei der Gewerbesteuer – das sind alles Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen. Entscheiden wird sich die Attraktivität des Standorts Deutschland für große Rechenzentren aber über die zuverlässige Versorgung mit bezahlbarem Strom. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist die eigentliche Aufgabe dieser Regierung. Und da sieht sie bisher nicht gut aus.