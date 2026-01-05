«Im Namen des Volkes» – so steht es in jedem Gerichtsurteil. Doch nur die wenigstens davon kann das Volk selbst nachlesen. Eine Initiative will das ändern und das Vertrauen in den Rechtsstaat stärken.
Berlin - Jedes Jahr werden in Deutschland Hunderttausende Gerichtsurteile gesprochen. Nur die wenigsten davon sind den Bürgern zugänglich - obwohl sie "im Namen des Volkes" verkündet werden. Stattdessen landen die Entscheidungen in den Archiven und werden schließlich nach einigen Jahren vernichtet. Schätzungen zufolge werden nur etwa ein bis drei Prozent aller in Deutschland gesprochenen Gerichtsurteile der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bei den Amtsgerichten sind es sogar nur 0,1 Prozent, wie aus einer Langzeituntersuchung im Zeitraum von 2011 bis 2020 hervorgeht.