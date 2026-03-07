Eine rechte Demo und zwei Gegendemos auf dem Marienplatz beschäftigten die Polizei am Samstag. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Linken und der Polizei. Was bekannt ist.
07.03.2026 - 15:22 Uhr
Bei einer Demonstration rechter Gruppierungen und zwei Gegendemos linker Gruppierungen ist es am Marienplatz im Stuttgarter Süden zu Auseinandersetzungen zwischen Teilen der linken Gruppierungen und der Polizei gekommen. Die Beamten setzten unter anderem Pfefferspray ein und ermitteln nun wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs.