Donald Trump plant, den getöteten Aktivisten Charlie Kirk mit der Präsidentenmedaille der Freiheit zu ehren. Der 31-Jährige war ein wichtiger Unterstützer Trumps.

US-Präsident Donald Trump will den bei einem Attentat getöteten Aktivisten und rechtsgerichteten Podcaster Charlie Kirk nach seinem Tod mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA ehren. Trump kündigte am Donnerstag in Washington an, Kirk die Präsidentenmedaille der Freiheit (Presidential Medal of Freedom) zu verleihen. Das Datum für die Verleihung soll noch festgelegt werden.

Mit der Freiheitsmedaille ehren die US-Präsidenten Persönlichkeiten, die sich besonders um die nationalen Interessen oder den Weltfrieden verdient gemacht haben oder aber Herausragendes in Wissenschaft, Kultur oder Sport geleistet haben.

Kirk galt als wichtiger Unterstützer Trumps

Trump sagte, Kirks Erbe werde seinen Tod überdauern. "Wir vermissen ihn sehr, doch ich habe keinen Zweifel daran, dass Charlies Stimme und der Mut, den er in die Herzen unzähliger Menschen, insbesondere junger Menschen, gelegt hat, weiterleben werden." Der 31-jährige Kirk galt als wichtiger Unterstützer Trumps und als dessen Sprachrohr für die Jugend.

Nach Angaben des Kongresses hatte Präsident Harry Truman die Ehrung 1945 als "Freiheitsmedaille" eingeführt. John F. Kennedy benannte sie 1963 in "Präsidentenmedaille der Freiheit" um. Zu den 670 Ausgezeichneten seit der Kennedy-Zeit gehören unter anderem der frühere Außenminister Colin Powell und das Team der Nasa-Mission Apollo 13.