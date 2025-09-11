Donald Trump plant, den getöteten Aktivisten Charlie Kirk mit der Präsidentenmedaille der Freiheit zu ehren. Der 31-Jährige war ein wichtiger Unterstützer Trumps.
11.09.2025 - 16:59 Uhr
US-Präsident Donald Trump will den bei einem Attentat getöteten Aktivisten und rechtsgerichteten Podcaster Charlie Kirk nach seinem Tod mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA ehren. Trump kündigte am Donnerstag in Washington an, Kirk die Präsidentenmedaille der Freiheit (Presidential Medal of Freedom) zu verleihen. Das Datum für die Verleihung soll noch festgelegt werden.