In fünf Bundesländern wurden am Dienstag bei einer groß angelegten Razzia junge Menschen festgenommen, die zu einer Terrorgruppe gehören sollen. Wie sieht es im Land aus?

Nach Festnahmen: Besteht auch in Baden-Württemberg Terrorgefahr?

In fünf Bundesländern wurden am Mittwoch nach einer großen Razzia Jugendliche festgenommen, die der rechtsextremistischen Terrorgruppe „Letzte Verteidigungswelle“ angehören sollen. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Razzia, die das Bundeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft vorbereitet hatten. Dabei waren mehr als 200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die jungen Leute im Alter von 14 bis 21 Jahren wurden in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Hessen festgenommen.