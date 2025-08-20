Städte und Gemeinden sind dazu verpflichtet, Bundesgesetze umzusetzen, selbst wenn ihnen dafür Geld und Personal fehlen. Das geht nun aus einem Rechtsgutachten hervor.
20.08.2025 - 09:53 Uhr
Städte und Gemeinden sind dazu verpflichtet, Bundesgesetze umzusetzen, selbst wenn ihnen dafür Geld und Personal fehlen. Notfalls müssen sie dafür eigene Aufgaben zurückstellen. Das ist das Ergebnis eines Rechtsgutachtens aus Würzburg, das die Landeshauptstadt Stuttgart in Auftrag gegeben hat, wie sie am Mittwoch mitteilte.