Mit dem Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) könnte das Land erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs einen rechtsnationalen Kanzler bekommen. Bericht aus einem politisch aufgeladenen Land.

Patrick Guyton 22.01.2025 - 17:02 Uhr

Das Café Agora im Parlamentsgebäude in Wien ist ein guter Ort, um über das Land zu sprechen. Über die gewaltigen Entwicklungen, Wendungen, Verwerfungen, die Österreich in jüngster Zeit erlebt hat. Es ist ein heller Ort, dahinter Bibliothek und Lesesaal, in den Stockwerken darüber wird Politik gemacht. Agora – so hieß der zentrale Versammlungsplatz im antiken Griechenland, dem Mutterland der Demokratie.