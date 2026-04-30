Der Deutsche Buchhandlungspreis würdigt die Rolle kleiner Buchläden. Diesmal greift der Kulturstaatsminister ein. Das sorgt für Kritik und beschäftigt die Justiz. Eine erste Entscheidung liegt vor.
30.04.2026 - 10:16 Uhr
Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) darf die Betreiber des Berliner Buchladens "Zur schwankenden Weltkugel" nicht als "politische Extremisten" bezeichnen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin im Eilverfahren entschieden, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.