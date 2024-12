Sänger Heino hat den Streit gegen seinen Ex-Manager um ausstehende Gagen auch vor dem Oberlandesgericht Hamburg gewonnen. Der 85-Jährige zeigt sich erfreut über das Urteil.

dpa 02.12.2024 - 17:17 Uhr

Düsseldorf/Hamburg - Sänger Heino (85) hat im Streit um ausstehende Gagen gegen seinen ehemaligen Manager auch in zweiter Instanz gewonnen. Das Hamburger Oberlandesgericht schloss sich in dem Prozess dem Landgericht an und verurteilte den Manager zur Zahlung von 76.470 Euro zuzüglich neun Prozent Zinsen seit November 2019, wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mitteilte. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu.