 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Retourkutsche: Jetzt klagt auch Winamax gegen den VfB

Rechtsstreit mit Ex-Sponsor Retourkutsche: Jetzt klagt auch Winamax gegen den VfB

Rechtsstreit mit Ex-Sponsor: Retourkutsche: Jetzt klagt auch Winamax gegen den VfB
1
Zwei Jahre lange zierte der Winamax-Schriftzug die Brust des VfB. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der Ex-Trikotsponsor will im Rechtsstreit mit dem VfB Stuttgart nicht klein beigeben – und klagt nun seinerseits gegen den Fußball-Bundesligisten.

Sport: Gregor Preiß (gp)

Neue Wendung im Rechtsstreit zwischen dem VfB Stuttgart und Winamax: Der Ex-Sponsor hat nach Informationen unserer Redaktion Widerklage gegen den Fußball-Bundesligisten erhoben. Ursprünglich hatte der VfB den französischen Wettanbieter vor dem Landgericht Stuttgart auf die Zahlung von 2,75 Millionen Euro verklagt. Um welchen Streitwert es sich im Falle von Winamax’ Widerklage verhält, ist nicht bekannt.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Thomas Melchior: „Sportwettensheriff“ provoziert in Rivalen-Trikots vor Stadien – auch beim VfB

Thomas Melchior „Sportwettensheriff“ provoziert in Rivalen-Trikots vor Stadien – auch beim VfB

Thomas Melchior hat durch Sportwetten alles verloren. Mit polarisierenden Aktionen macht er nun junge Menschen auf die Gefahren aufmerksam. Zuletzt ging das wortwörtlich ins Auge.

Das Verfahren wird sich damit weiter in die Länge ziehen. Ursprünglich war noch in diesem Jahr mit einem Verhandlungstermin gerechnet worden. Dieser wird nun erst 2026 stattfinden. Für Dezember hat das Landgericht einen nicht-öffentlichen Organisationstermin eingeschoben. Internationale Verfahren – Winamax hat seinen Sitz in Frankreich – gelten als rechtlich komplex.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Bayern-Spiel in Windeseile ausverkauft

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Im Klartext: Der VfB muss weiter auf sein Geld warten, das er von Winamax erstreiten möchte. So er denn als Sieger aus dem Verfahren hervorgeht. Experten halten einen Vergleich für wahrscheinlich. Eine außergerichtliche Einigung war vorab gescheitert - zu verhärtet sind die Fronten. Was sich nun auch in der Widerklage ablesen lässt. Winamax will nicht klein beigeben.

Der Wettanbieter aus Paris hatte seine Zahlungen im Frühjahr eingestellt, weshalb der VfB im Pokalfinale den „Winamax“-Schriftzug kurzfristig durch den neuen Trikotsponsor LBBW ersetzt hatte. Es kam zum Eklat. Nach Ansicht der Franzosen hat der VfB mehrfach gegen Vertragspflichten verstoßen. Unter anderem durch die vorzeitige Bekanntgabe des Nachfolgers, der Landesbank Baden-Württemberg. Auch dass Vorstandschef Alexander Wehrle auf der Mitgliederversammlung 2024 die vorzeitige Aufkündigung des Vertrags angekündigt hatte, war dem Unternehmen sauer aufgestoßen.

Eine Liebesheirat wurde es nie

Nach dem Aus der Mercedes-Benz-Bank als Trikotsponsor konnte der Sportwettenanbieter erst auf den letzten Drücker zur Spielzeit 2023/24 als Nachfolger gewonnen werden. Für die nicht unerhebliche Summe von 8,5 Millionen Euro pro Jahr. Doch eine Liebesheirat wurde es nie. Viele Fans fremdelten mit dem Wettanbieter, später tat es auch der Verein. Ehe es zum Bruch kam. „Es ist als Vorstand einer AG unsere Pflicht, auf die Bezahlung berechtigter Forderungen zu bestehen und unsere Rechte notfalls gerichtlich durchzusetzen“, sagte Vorstandschef Wehrle im Sommer.

Weitere Themen

VfB-Profis fehlen bei WM-Quali: „Begründung von Nagelsmann ist ein Witz“ – Unverständnis bei VfB-Fans

VfB-Profis fehlen bei WM-Quali „Begründung von Nagelsmann ist ein Witz“ – Unverständnis bei VfB-Fans

Kein Angelo Stiller, kein Maximilian Mittelstädt: Insbesondere die Begründung von Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt bei VfB-Fans für Unverständnis. Ein Blick ins Netz.
Von Michael Bosch
VfB Stuttgart: So begründet Nagelsmann die Nicht-Nominierung von Mittelstädt

VfB Stuttgart So begründet Nagelsmann die Nicht-Nominierung von Mittelstädt

Der Bundestrainer lobt den Stuttgarter Linksverteidiger – und sagt, warum er ihn dennoch zum zweiten Mal in Folge nicht ins Aufgebot berufen hat.
Von David Scheu
VfB Stuttgart Transfermarkt: Nottingham-Stürmer im Fokus des VfB?

VfB Stuttgart Transfermarkt Nottingham-Stürmer im Fokus des VfB?

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
VfB Stuttgart: Der VfB und die Parallelen zur Vizemeistersaison 2023/24

VfB Stuttgart Der VfB und die Parallelen zur Vizemeistersaison 2023/24

Nach zehn Spieltagen hat der VfB 21 Punkte auf dem Konto. So viele wie in der Vizemeistersaison vor zwei Jahren. Zu damals gibt es einen Unterschied – und weitere Parallelen.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart: Diese zehn VfB Profis sind auf Länderspielreise

VfB Stuttgart Diese zehn VfB Profis sind auf Länderspielreise

Die nächste Länderspielpause steht an. Diese Profis des VfB Stuttgart sind in der WM-Qualifikation und bei Testspielen unterwegs.
Von Laura Wallenfels
VfB Stuttgart in der Europa League: Tickets für Rom – das größte Kontingent dieser Europa-Saison

VfB Stuttgart in der Europa League Tickets für Rom – das größte Kontingent dieser Europa-Saison

Für das Rom-Spiel erhalten VfB-Mitglieder so viele Karten wie bei keiner anderen Partie der Ligaphase – auch, weil sich die Anzahl nicht durch eine Pufferzone reduziert. Die Zahlen.
Von David Scheu
PubCannstatt in der Alten Schule: Fußballgott im Kultpub – nächster Live-Podcast mit Pascal Stenzel

PubCannstatt in der Alten Schule Fußballgott im Kultpub – nächster Live-Podcast mit Pascal Stenzel

Zum sechsten Mal findet unser PubCannstatt in der Alten Schule in Gablenberg statt. Am 18. November ist Pascal Stenzel zu Gast beim Live-Podcast unserer MeinVfB-Redaktion.
Von Dirk Preiß
Stürmer des VfB Stuttgart: „Er ist wieder da“ – wie Deniz Undav zu alter Stärke findet

Stürmer des VfB Stuttgart „Er ist wieder da“ – wie Deniz Undav zu alter Stärke findet

Sechs Pflichtspiele hat er wegen einer Verletzung verpasst. Seit Deniz Undav beim VfB Stuttgart zurück ist, wird er besser und besser. Und hat nun eine Botschaft parat.
Von Dirk Preiß
Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Fair Play nach Pokalfinale: DFB-Medaille für Nick Woltemade

Ex-Stürmer des VfB Stuttgart Fair Play nach Pokalfinale: DFB-Medaille für Nick Woltemade

Der Abend des DFB-Pokalsiegs in Berlin gegen Arminia Bielefeld war für den VfB hochemotional – für Nick Woltemade gibt es jetzt noch eine Auszeichnung obendrauf.
Von Marco Seliger
Der VfB-Profi und die Nationalelf: An Angelo Stiller zeigt sich ein grundsätzliches Problem

Der VfB-Profi und die Nationalelf An Angelo Stiller zeigt sich ein grundsätzliches Problem

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat erklärt, warum er den VfB-Spieler nicht nominiert hat – und daran zeigt sich, dass die Nationalelf nicht ausjustiert ist.
Von Carlos Ubina
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Landgericht Sponsor
 
 