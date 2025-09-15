 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Ein neuer alter Ton im Verfassungsrecht

Rechtstrend Ein neuer alter Ton im Verfassungsrecht

Rechtstrend: Ein neuer alter Ton im Verfassungsrecht
1
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte missfällt manchen Regierungen in der EU – und auch deutschen Rechtsprofessoren. Foto: imago/Rainer Unkel

Der Rechtstrend erfasst jetzt auch die Debatte um den Rechtsstaat. Verfassungsgerichte und Verträge über Menschenrechte unterlaufen den Volkswillen.

An den US-Universitäten, so ist zu hören, wird Carl Schmitt gelesen. Der „Kronjurist“ der NS-Diktatur soll helfen, Donald Trumps autoritäres Regime besser zu verstehen – und den Denkhorizont auf das erweitern, was noch folgen könnte. Auch in Deutschland erfährt Schmitt eine neue Blüte. Es mag sein, dass sein schneidiger „Dezisionismus“ – nicht lange fackeln, was soll das Gerede, erst schlagen, dann fragen – als anregender Kontrast wahrgenommen wird zu den allgegenwärtigen Klagen über Regulierung und Stillstand in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“ – derlei Bonmots klingen knackig wie der Biss von Markus Söder in eine Nürnberger Rostbratwurst.

 

Vor etlichen Wochen veröffentlichte der Göttinger Staatsrechtslehrer Frank Schorkopf in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ einen Artikel, der Schmitt gefallen hätte. „Wir brauchen eine Demokratie ohne Adjektive“, lautet die Überschrift. Das Adjektiv, das der Rechtsprofessor nicht nur für verzichtbar, sondern sogar für schädlich hält, lautet: liberal. Schorkopf wendet sich gegen die „liberale Demokratie“ als nur scheinbar avancierte Form der Demokratie; in Wahrheit stelle sie eine in ihrer Überzüchtung degenerierte Version der Demokratie dar.

Sind Richter die Handpuppen der Progressiven?

Wo liegt das Problem? Nun, anders als in der elektoralen Demokratie, ich welcher allein die Mehrheit bestimmt, wirken in der liberalen Demokratie noch andere Kräfte. Das sind zum Beispiel die Verfassungsgerichte mit der Befugnis zur Normenkontrolle. Auch die europäischen Institutionen gründen – mit Ausnahme des EU-Parlaments – lediglich indirekt auf dem Wählerwillen. Der Europäische Gerichtshof (Luxemburg) macht sich mit seiner Interpretation des EU-Rechts immer wieder bei den nationalen Regierungen unbeliebt, deren Kritik aber insofern scheinheilig ist, als sie an der Entstehung des Rechts, das der Gerichtshof deutet, selbst beteiligt sind. Im Frühsommer warfen die Ministerpräsidentinnen von Italien und Dänemark, https://de.euronews.com/my-europe/2025/05/23/neun-eu-lander-fordern-uberprufung-der-menschenrechtskonvention Giorgia Meloni und Mette Frederiksen, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (Straßburg) in einem offenen Brief vor, mittels der Europäischen Menschenrechtskonvention die nationalen Handlungsspielräume einzuengen.

Flüchtlingspolitik, Antidiskriminierungsgesetze, Umweltrecht: Für den Staatsrechtslehrer Schorkopf führt die „Verrechtlichung der Politik“ zum Wählerverdruss. Dahinter erkennt er – Vorsicht Verschwörungstheorie – eine Absicht: „Die liberale Demokratie ist die Handpuppe der Progressiven.“ Gemeint sind Linke, Nichtregierungsorganisationen, Akteure der Zivilgesellschaft: Sie unterlaufen den Mehrheitswillen, findet Schorkopf. „Und ebenjener progressive Liberalismus ist es, der vielen unattraktiv geworden ist.“ Die „Handpuppe“ ist eine verräterische Metapher. Vor hundert Jahren waren es die Juden, die sich demokratischer Politiker als Marionetten ihrer Interessen bedienten – und heute unterlaufen Richterinnen und Richter als Handpuppen von „Progressiven“ die Demokratie? Schorkopf jedenfalls wünscht sich eine Demokratie ohne „Zubehör“.

Streit um die Demokratie

Das Grundgesetz, wie es nach dem Desaster der NS-Herrschaft beschlossen wurde, bindet den Wählerwillen an vorstaatliches (Natur-)Recht. Dieses darf durch den Wählerwillen nicht gebrochen werden. Die jüdischen Flüchtlinge, die in den Jahren 1933 folgende allerorten an den Grenzzäunen abgewiesen wurden, wären über einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte glücklich gewesen. Es sind Politiker, die sich unablässig neue Grundrechte ausdenken und die Verfassung erweitern, nicht aktivistische Verfassungsrichter, wie der Siegener Politikwissenschaftler Philip Manow in seinem Buch „Unter Beobachtung. Die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde“ suggeriert. Die liberale Demokratie bringe selbst den Populismus hervor, den sie beklage, postuliert Manow, der aktuell die Kriegstagebücher Carl Schmitts ediert.

Carl Schmitt befindet in der Vorbemerkung zu seiner Schrift „Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus“ aus dem Jahr 1923, „dass eine Demokratie – weil zur Gleichheit immer auch die Ungleichheit gehört – einen Teil der vom Staate beherrschten Bevölkerung ausschließen kann, ohne aufzuhören, Demokratie zu sein, dass sogar im allgemeinen bisher zu einer oder Demokratie immer auch Sklaven gehörten oder Menschen, die in irgendeiner Form ganz oder halb entrechtet und von der Ausübung der politischen Gehalt ferngehalten waren, mögen sie nun Barbaren, Unzivilisierte, Atheisten, Aristokraten oder Gegenrevolutionäre heißen“.

Vielleicht sollten wir doch bei einer Demokratie mit Adjektiv bleiben. Am besten bei der liberalen Demokratie.

Weitere Themen

Aggression in Nahost: Arabische Staatenlenker drohen Israel mit Ende der Annäherung

Aggression in Nahost Arabische Staatenlenker drohen Israel mit Ende der Annäherung

Die Staats- und Regierungschefs verschiedener arabischer und islamischer Staaten wollen eine gemeinsame Antwort auf Israels Luftangriff in Katar finden.
Von Thomas Seibert
Rechtspopulismus: Ein neuer alter Ton im Verfassungsrecht

Rechtspopulismus Ein neuer alter Ton im Verfassungsrecht

Die These, dass Linke und Akteure der Zivilgesellschaft verantwortlich sind für den Rechtspopulismus, erreicht die akademische Welt, kommentiert Reiner Ruf.
Von Reiner Ruf
Verteidigung gegen Russland: Sky Fortress: Was ist die Himmelsfestung der Nato?

Verteidigung gegen Russland Sky Fortress: Was ist die Himmelsfestung der Nato?

Wie kann die Nato auf russische Drohnen reagieren? Die Ukraine bietet ihre Erfahrungen an, Start-ups entwickeln Abfangdrohnen. Und die Bundeswehr bestellt neue Systeme.
Ex-Botschafter will Visum entziehen: Nach Kritik von Grenell: ZDF verteidigt Korrespondent Elmar Theveßen

Ex-Botschafter will Visum entziehen Nach Kritik von Grenell: ZDF verteidigt Korrespondent Elmar Theveßen

Ein Vertrauter Trumps fordert den Entzug des Visums eines ZDF-Korrespondenten - und bezeichnet den Journalisten als linksradikalen Aufwiegler. Das ZDF verteidigt seinen Mitarbeiter.
Marcel Fratzscher: DIW-Chef besorgt über AfD-Ergebnis in NRW

Marcel Fratzscher DIW-Chef besorgt über AfD-Ergebnis in NRW

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die AfD ihr Ergebnis deutlich gesteigert. DIW-Präsident Fratzscher sieht darin ein Warnsignal für Investoren und Unternehmen.
Kommunalwahl NRW: Ist bei der Stichwahl Briefwahl möglich?

Kommunalwahl in NRW Ist bei der Stichwahl eine Briefwahl möglich?

Am 28. September finden in Nordrhein-Westfalen in 36 Fällen Stichwahlen statt. Kann man auch hier per Briefwahl abstimmen?
Von Lukas Böhl
Newsblog zum Krieg in Nahost : Linke-Politikerin: Völkerrecht steht über Israel-Solidarität

Newsblog zum Krieg in Nahost Linke-Politikerin: Völkerrecht steht über Israel-Solidarität

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Kommunalwahl in NRW: Warum kommt es zur Stichwahl?

Kommunalwahl in NRW Warum in vielen Städten eine Stichwahl nötig ist

Nach der Kommunalwahl in NRW wird es am 28. September etliche Stichwahlen geben. Was ist der Grund dafür?
Von Lukas Böhl
„Aber man muss auch kein Respekt vor dieser Person haben“

Heidi Reichinnek über Charlie Kirk „Aber man muss auch kein Respekt vor dieser Person haben“

Die Linken-Politikerin Reichinnek erntet im ZDF-Studio nicht nur Widerspruch – sie punktet sogar beim Thema Erbschaftssteuer. Zudem spricht sie über die Ermordung von Charlie Kirk.
Von Christoph Link
Schulen: Lehrerverband fordert erheblich größeres Startchancen-Programm

Schulen Lehrerverband fordert erheblich größeres Startchancen-Programm

Die OECD hat Deutschland in Sachen Chancengerechtigkeit ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Der Lehrerverband dringt auf Konsequenzen.
Von Tobias Peter
 