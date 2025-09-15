Rechtstrend: Ein neuer alter Ton im Verfassungsrecht

An den US-Universitäten, so ist zu hören, wird Carl Schmitt gelesen. Der „Kronjurist“ der NS-Diktatur soll helfen, Donald Trumps autoritäres Regime besser zu verstehen – und den Denkhorizont auf das erweitern, was noch folgen könnte. Auch in Deutschland erfährt Schmitt eine neue Blüte. Es mag sein, dass sein schneidiger „Dezisionismus“ – nicht lange fackeln, was soll das Gerede, erst schlagen, dann fragen – als anregender Kontrast wahrgenommen wird zu den allgegenwärtigen Klagen über Regulierung und Stillstand in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“ – derlei Bonmots klingen knackig wie der Biss von Markus Söder in eine Nürnberger Rostbratwurst.

Vor etlichen Wochen veröffentlichte der Göttinger Staatsrechtslehrer Frank Schorkopf in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ einen Artikel, der Schmitt gefallen hätte. „Wir brauchen eine Demokratie ohne Adjektive“, lautet die Überschrift. Das Adjektiv, das der Rechtsprofessor nicht nur für verzichtbar, sondern sogar für schädlich hält, lautet: liberal. Schorkopf wendet sich gegen die „liberale Demokratie“ als nur scheinbar avancierte Form der Demokratie; in Wahrheit stelle sie eine in ihrer Überzüchtung degenerierte Version der Demokratie dar.

Sind Richter die Handpuppen der Progressiven?

Wo liegt das Problem? Nun, anders als in der elektoralen Demokratie, ich welcher allein die Mehrheit bestimmt, wirken in der liberalen Demokratie noch andere Kräfte. Das sind zum Beispiel die Verfassungsgerichte mit der Befugnis zur Normenkontrolle. Auch die europäischen Institutionen gründen – mit Ausnahme des EU-Parlaments – lediglich indirekt auf dem Wählerwillen. Der Europäische Gerichtshof (Luxemburg) macht sich mit seiner Interpretation des EU-Rechts immer wieder bei den nationalen Regierungen unbeliebt, deren Kritik aber insofern scheinheilig ist, als sie an der Entstehung des Rechts, das der Gerichtshof deutet, selbst beteiligt sind. Im Frühsommer warfen die Ministerpräsidentinnen von Italien und Dänemark, https://de.euronews.com/my-europe/2025/05/23/neun-eu-lander-fordern-uberprufung-der-menschenrechtskonvention Giorgia Meloni und Mette Frederiksen, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (Straßburg) in einem offenen Brief vor, mittels der Europäischen Menschenrechtskonvention die nationalen Handlungsspielräume einzuengen.

Flüchtlingspolitik, Antidiskriminierungsgesetze, Umweltrecht: Für den Staatsrechtslehrer Schorkopf führt die „Verrechtlichung der Politik“ zum Wählerverdruss. Dahinter erkennt er – Vorsicht Verschwörungstheorie – eine Absicht: „Die liberale Demokratie ist die Handpuppe der Progressiven.“ Gemeint sind Linke, Nichtregierungsorganisationen, Akteure der Zivilgesellschaft: Sie unterlaufen den Mehrheitswillen, findet Schorkopf. „Und ebenjener progressive Liberalismus ist es, der vielen unattraktiv geworden ist.“ Die „Handpuppe“ ist eine verräterische Metapher. Vor hundert Jahren waren es die Juden, die sich demokratischer Politiker als Marionetten ihrer Interessen bedienten – und heute unterlaufen Richterinnen und Richter als Handpuppen von „Progressiven“ die Demokratie? Schorkopf jedenfalls wünscht sich eine Demokratie ohne „Zubehör“.

Streit um die Demokratie

Das Grundgesetz, wie es nach dem Desaster der NS-Herrschaft beschlossen wurde, bindet den Wählerwillen an vorstaatliches (Natur-)Recht. Dieses darf durch den Wählerwillen nicht gebrochen werden. Die jüdischen Flüchtlinge, die in den Jahren 1933 folgende allerorten an den Grenzzäunen abgewiesen wurden, wären über einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte glücklich gewesen. Es sind Politiker, die sich unablässig neue Grundrechte ausdenken und die Verfassung erweitern, nicht aktivistische Verfassungsrichter, wie der Siegener Politikwissenschaftler Philip Manow in seinem Buch „Unter Beobachtung. Die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde“ suggeriert. Die liberale Demokratie bringe selbst den Populismus hervor, den sie beklage, postuliert Manow, der aktuell die Kriegstagebücher Carl Schmitts ediert.

Carl Schmitt befindet in der Vorbemerkung zu seiner Schrift „Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus“ aus dem Jahr 1923, „dass eine Demokratie – weil zur Gleichheit immer auch die Ungleichheit gehört – einen Teil der vom Staate beherrschten Bevölkerung ausschließen kann, ohne aufzuhören, Demokratie zu sein, dass sogar im allgemeinen bisher zu einer oder Demokratie immer auch Sklaven gehörten oder Menschen, die in irgendeiner Form ganz oder halb entrechtet und von der Ausübung der politischen Gehalt ferngehalten waren, mögen sie nun Barbaren, Unzivilisierte, Atheisten, Aristokraten oder Gegenrevolutionäre heißen“.

Vielleicht sollten wir doch bei einer Demokratie mit Adjektiv bleiben. Am besten bei der liberalen Demokratie.