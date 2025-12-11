Rechtsverteidiger des VfB Die turbulente Woche des Lorenz Assignon
Er ist das Stehauf-Männchen beim VfB: Der Roten Karte gegen die Bayern ließ Lorenz Assignon gegen Tel Aviv sein erstes Tor im Stuttgarter Dress folgen. Nun muss er aber pausieren.
Er ist das Stehauf-Männchen beim VfB: Der Roten Karte gegen die Bayern ließ Lorenz Assignon gegen Tel Aviv sein erstes Tor im Stuttgarter Dress folgen. Nun muss er aber pausieren.
Lange hatte den VfB-Sommerneuzugang Lorenz Assignon ja der Ruf begleitet, dass sein Spiel an zu wenig Effektivität leide. Stets bearbeitet der Zwölf-Millionen-Euro-Mann von Stades Rennes seine rechte Seite mit viel Elan, mit seiner Schnelligkeit und einem guten Schuss Offensivgeist. Übermäßig viel Zählbares, also Scorerpunkte in Form von Torvorlagen und eigenen Treffern, war bisher aber nicht dabei heraus gekommen.