VfB-Rechtsverteidiger Pascal Stenzel ist von der fußballerischen Qualität des Stuttgarter Teams überzeugt. Wichtig sei jetzt aber bei aller Euphorie rund um die Champions League, „dass wir zunächst in Gladbach in der Bundesliga wieder in die Spur finden.“

Heiko Hinrichsen 06.09.2024 - 13:30 Uhr

Er hat beim 4:1-Testspielsieg über den 1. FC Kaiserslautern am Donnerstag mit einem Chipball als Torschütze zum 1:0 den Torreigen eröffnet. Nach der Partie analysierte der VfB-Rechtsverteidiger Pascal Stenzel die bisherigen Pflichtspiele der Saison – und blickte auch etwas voraus auf das, was die Mannschaft des Vizemeisters in den kommenden Wochen erwartet.