Red-Bull-Blamage in Spielberg

Ausgerechnet in Österreich erlebt Red Bull ein Desaster. Ein fünfter WM-Titel rückt für Max Verstappen in ganz weite Ferne.

dpa 30.06.2025 - 05:11 Uhr

Spielberg - An die WM verschwendet Max Verstappen nach seinem Aus beim Formel-1-Rennen in Österreich keine Gedanken. "Wir kämpfen sowieso nicht um die Weltmeisterschaft", meinte der Champion der vergangenen vier Jahre im TV-Sender Sky nach dem Grand Prix in Spielberg.