Wegen des ungeklärten Status von Ost-Jerusalem schicken nur wenige Länder ihren Botschafter in die von Israel reklamierte Hauptstadt. Ein weiteres Land macht nun genau diesen Schritt.

red/dpa 11.06.2025 - 21:51 Uhr

Argentinien möchte seine Botschaft in Israel im nächsten Jahr von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Dies kündigte der argentinische Präsident Javier Milei in einer Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament, an. „Wir wollen die historische Freundschaft würdigen, die unsere Völker verbindet, und die wirtschaftlichen und diplomatischen Bande stärken, die zwischen uns bestehen“, zitierten ihn israelische Medien.