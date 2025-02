Für die Demokratie kämpfen, heißt, seine Argumente zu schärfen und die Redekultur zu pflegen. Das beinhaltet auch ein Zuhören-Können. Ein Kommentar von Jan Sellner.

Jan Sellner 01.02.2025 - 07:00 Uhr

Es geht um viel in diesen Tagen. Um Brandmauern und Dämme, um Vertrauen und Versprechen – aufgehängt am Thema Migration. Der Einsatz der Parteien ist hoch, das Risiko nicht minder. „All in!“, hatte CDU-Chef Friedrich Merz in Pokermanier als Devise ausgegeben, um am Mittwoch ein Bundestagsvotum mit den Stimmen der AfD zu erwirken – ehe er am Freitag mit seinem „Zustrombegrenzungsgesetz“ scheiterte.