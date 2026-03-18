In einem RefCam-Clip regt sich der Leipziger David Raum über VfB-Profi Atakan Karazor auf – und wirft diesem Theatralik vor. Nun haben sich die beiden Kapitäne wieder versöhnt.
18.03.2026 - 11:51 Uhr
Beim Topspiel des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig (Entstand 1:0) am Sonntagabend ist es auf dem Rasen ordentlich zur Sache gegangen. Das zeigten nicht zuletzt Bilder der RefCam, die Schiedsrichter Deniz Aytekin trug. Ein kurzer Ausschnitt von den Aufnahmen ging Anfang der Woche in den sozialen Medien viral.