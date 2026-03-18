In einem RefCam-Clip regt sich der Leipziger David Raum über VfB-Profi Atakan Karazor auf – und wirft diesem Theatralik vor. Nun haben sich die beiden Kapitäne wieder versöhnt.

Beim Topspiel des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig (Entstand 1:0) am Sonntagabend ist es auf dem Rasen ordentlich zur Sache gegangen. Das zeigten nicht zuletzt Bilder der RefCam, die Schiedsrichter Deniz Aytekin trug. Ein kurzer Ausschnitt von den Aufnahmen ging Anfang der Woche in den sozialen Medien viral.

In dem Video ist zu sehen, wie VfB-Kapitän Atakan Karazor nach einem Zweikampf zu Boden geht und sich mehrfach über den Platz rollt. Daraufhin geht der Leipziger Kapitän David Raum sichtlich erregt zu Schiedsrichter Aytekin und sagt: „Der Karazor braucht immer direkt nen Krankenwagen, wenn er einen Rempler kriegt.“

Raum und Karazor können über Krankenwagen-Aussage lachen

Das Video hat allein auf Instagram innerhalb kurzer Zeit bereits rund 100.000 Gefällt-mir-Angaben. Und blieb auch den Protagonisten nicht verborgen, wie ein Blick in die Kommentarsektion zeigt. Denn dort meldeten sich Raum und Karazor zu Wort.

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Karazor kommentierte Raums „Krankenwagen“-Aussage mit drei Emojis, die einen Krankenwagen, eine verletzte Person und ein Tränen lachendes Smiley zeigen. Der Leipziger reagierte daraufhin versöhnlich und sendete ein Händeschütteln-Emoji und ein Tränen lachendes Smiley zurück, nach dem Motto „Ist schon wieder vergessen“. Karazor zollte der einsichtigen Reaktion Raums Respekt ab und antwortete mit einem Daumen nach oben sowie einem Gefaltete-Hände-Emoji.

So endete der kleine Streit der beiden Kapitäne doch noch versöhnlich – übrigens ebenso, wie der Zwist zwischen Raum und Aytekin, die sich direkt nach dem Schlusspfiff aussprachen und alles Gute wünschten, wie am Ende des RefCam-Clips zu sehen ist.