Betriebe, Apotheken und Büchereien schenken in Fellbach und im Remstal kostenlos Wasser aus – als Service und für die Umwelt.
22.08.2025 - 11:57 Uhr
Die Waiblingerin ist bei den sommerlichen Hitzetagen auf dem Postplatz unterwegs und lobt ein Angebot mitten in der Stadt: „Es ist klasse, dass es das kostenlose Trinkwasser in der Stadtbücherei gibt“, sagt sie. Sie nutze dieses Angebot immer wieder. Die Stadtbücherei hat sich seit einiger Zeit der Umweltschutz-Kampagne Refill angeschlossen. Refill soll helfen, Plastikmüll zu reduzieren, indem mitgebrachte Wasserflaschen in Betrieben, Einrichtungen und Geschäften aufgefüllt werden dürfen.