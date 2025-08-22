Betriebe, Apotheken und Büchereien schenken in Fellbach und im Remstal kostenlos Wasser aus – als Service und für die Umwelt.

Die Waiblingerin ist bei den sommerlichen Hitzetagen auf dem Postplatz unterwegs und lobt ein Angebot mitten in der Stadt: „Es ist klasse, dass es das kostenlose Trinkwasser in der Stadtbücherei gibt“, sagt sie. Sie nutze dieses Angebot immer wieder. Die Stadtbücherei hat sich seit einiger Zeit der Umweltschutz-Kampagne Refill angeschlossen. Refill soll helfen, Plastikmüll zu reduzieren, indem mitgebrachte Wasserflaschen in Betrieben, Einrichtungen und Geschäften aufgefüllt werden dürfen.

„Das Angebot wird gut genutzt“, sagt Uli Heim, Bibliothekar der Waiblinger Stadtbücherei. Man habe natürlich keine Statistik, aber es kämen vor allem viele Jugendliche und junge Erwachsene vorbei, die das kostenlose Trinkwasser nutzten. Dabei spiele sicher auch die zentrale Lage der Stadtbücherei mitten in der Altstadt eine Rolle. Und während der Hitzetage habe man zudem mit einem Aufsteller auf den Service hingewiesen.

Dieses Zeichen weist auf eine Refill-Station hin.﻿ Foto: Refill Deutschland

Das Trinkwasser-Angebot in der Waiblinger Bücherei wird gut angenommen

Die Bevölkerung von Waiblingen ist laut dem jüngsten Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe überdurchschnittlich stark betroffen von sommerlicher Hitze – wie viele Städte in Süddeutschland, etwa auch Ludwigsburg und Böblingen. Der Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe zeigt auf, wie hoch Menschen in ihrem direkten Wohnumfeld im Sommer extremer Hitze ausgesetzt sind. Von 190 Städten bekamen 31 eine rote Karte. Infos unter www.duh.de

Da hilft es, wenn man einfach und unkompliziert an frisches Trinkwasser kommt. Auch Betriebe in Fellbach haben sich der Refill-Aktion angeschlossen. „Es ist eine gute Sache“, sagt Optikermeister Steffen Bernhard. Er führt den Traditionsbetrieb seit vielen Jahren in der Fellbacher Straße 16 mitten in Fellbach-Schmiden. „Jederzeit kann hier ein Radfahrer Wasser bekommen oder natürlich auch, wer zu Fuß in der Stadt unterwegs ist“, sagt der Optikermeister. Das sei für ihn ein Service, den er gerne anbiete. Schon seit ein paar Jahren sei er bei der Refill-Aktion dabei. Jedoch sei das bisher wohl noch wenig bekannt.

Auch die Apotheke in Oeffingen ist eine Refill-Station

Auch Dirk Busse bietet kostenloses Trinkwasser in seiner Apotheke in Oeffingen an. Die Apotheke liegt zentral im Flecken in der Schulstraße 15. „Das gehört für uns zum Service dazu, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, sagt Busse. Die Oeffinger Apotheke sei schon länger eine Refill-Station, allerdings sei das noch wenig in der Öffentlichkeit angekommen.

Unter www.refill-deutschland.de steckt für jeden Teilnehmer der Aktion ein blaues Fähnchen in einer interaktiven Karte. Die Umweltschutz-Kampagne macht sich stark für eine „Wasserwende“, die Leitungswasser zum Hauptgetränk in der Gesellschaft machen will. Leitungswasser seit ein gutes Beispiel für nachhaltigen Konsum. Ein regionales Produkt, verpackungsfrei, emissionsarm und gesund – und damit ein leichter Einstieg zu einem nachhaltigeren Lebensstil, heißt es auf deren Homepage. Im Remstal haben sich in verschiedenen Städten mehrere Betriebe angeschlossen, so sind demnach unter anderem die Forscherfabrik in Schorndorf eine Refill-Station, der Zoo-Markt Finkbeiner in Weinstadt, die Karosserie Eisemann in Fellbach, viele Stadtbüchereien, Apotheken und andere Betriebe.

Ein beliebter Radweg soll mit kostenlosen Wasserstationen punkten

Geschäfte mit dem Refill-Aufkleber bieten kostenfreies Leitungswasser für ein mitgebrachtes Trinkgefäß an. Ziel ist es, aktiv zur Reduzierung von Plastikmüll beizutragen und auf die Probleme der Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung durch Plastik aufmerksam zu machen. Bundesweit gibt es nach eigenen Angaben der Initiative über 8000 Refill-Stationen. Gestartet 2017 in Hamburg als ehrenamtliche Bewegung, wird Refill Deutschland seit 2023 durch den gemeinnützigen Verein a tip: tap bundesweit koordiniert.

Ein Ziel der Initiative ist es unter anderem auch, einen sehr beliebten Radweg mit Refill-Stationen zu bestücken. So soll auf dem bayerischen Abschnitt des Mainradwegs dafür gesorgt werden, dass Touristen und Einheimische ihre Trinkflasche entlang des Weges immer wieder mit kostenlosem, frischem Leitungswasser auffüllen können. So soll Bayerns erster „leitungswasserfreundlicher Radweg“ entstehen, der den Radtourismus noch nachhaltiger machen soll. Informationen zur Aktion: www.refill-deutschland.de