Die schwarz-rote Koalition will einen «Herbst der Reformen» - und ein zentrales Thema sind die Sozialsysteme. Wie Kanzler Merz macht auch CSU-Chef Söder Druck für Einschnitte.
01.09.2025 - 04:01 Uhr
Berlin - In der Debatte über die Sozialpolitik pocht CSU-Chef Markus Söder auf "harte Reformen". "Der Sozialstaat braucht ein grundsätzliches Update", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Augsburger Allgemeinen". "Nur so bleiben wir leistungsfähig und können weiterhin denjenigen helfen, die wirklich Hilfe benötigen." Er bekräftigte seine Forderungen nach Einsparungen beim Bürgergeld und bei Fördergeldern für Wärmepumpen.