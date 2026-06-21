Fünfeinhalb Monate haben 13 Fachleute und Politiker über Rente der Zukunft verhandelt. Weit über 100 Mal saß man zusammen. Ihr Vorschlag würde höhere Renten für Jüngere und höhere Beiträge bedeuten.
21.06.2026 - 00:40 Uhr
Berlin - Mit höheren Beiträgen, mehr Einzahlenden und steigendem Rentenalter sollen künftig höhere Renten als nach geltendem Recht möglich werden. Das sehen nach Informationen aus der Rentenkommission die 30 Vorschläge vor, die das Gremium nach fünfeinhalb Monaten Beratungszeit am Dienstag an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) übergeben will. Auch mehrere andere Medien berichteten darüber. Das Rentenniveau soll durch eine neue Kapitalrente sogar leicht erhöht werden.