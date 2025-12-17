Mit der Personalauswahl für die Reformkommission zur Rente legt Schwarz-Rot ein gutes Fundament. Richtig spannend wird es aber erst später, kommentiert Rainer Pörtner.

Rainer Pörtner 17.12.2025 - 11:38 Uhr

Die Spitze jener Kommission, die nun eine Reform unseres maladen Rentensystems erarbeiten soll, gibt Anlass zu Hoffnung: Es sind ein 74-jähriger Ruheständler und eine 49-jährige Professorin, ein Praktiker großer Verwaltungsreformen und eine anerkannte Kennerin des Sozialrechts. Frank-Jürgen Weise, ehemals Chef der Bundesagentur für Arbeit, und Constanze Janda, Wissenschaftlerin an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, leiten die insgesamt dreizehnköpfige Kommission. Sie sind eine gute Wahl für eine maximal herausfordernde Aufgabe.