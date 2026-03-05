 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Ende eines kostspieligen Irrtums

Reform des Bürgergelds Ende eines kostspieligen Irrtums

Reform des Bürgergelds: Ende eines kostspieligen Irrtums
1
Erste Adresse für Hilfsbedürftige, die zur Arbeit fähig sind: das Jobcenter. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Die Reform des Bürgergelds ist überfällig. Der Sozialstaat sollte nur jene unterstützen, die wirklich der Hilfe bedürfen, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Wird der 5. März 2026 dereinst als „guter Tag für Deutschland“ in den Geschichtsbüchern vermerkt sein? Davon träumt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Das Gute an diesem Tag ist nach seiner Ansicht der Beschluss des Bundestags zur Reform des Bürgergelds. In welchem Ausmaß Deutschland profitiert, ist indes noch nicht erwiesen.

 

Gut sind drei Eckpunkte der Reform: ein Ende des Etikettenschwindels, verschärfte Mitwirkungspflichten und härtere Sanktionen. Erstens: Bürger sollten alles daran setzen, ohne Geld vom Sozialamt auszukommen. Zweitens: Wer auf Hilfe angewiesen ist, kann sich der Zusammenarbeit mit der Behörde, von der er sein Geld bekommt, nicht entziehen. Drittens: Wer dabei nicht mitwirkt, muss mit Abschlägen rechnen – oder auf Sozialhilfe ganz verzichten.

Unsere Empfehlung für Sie

Statt Bürgergeld: Höhe der neuen Grundsicherung

Höhe der Leistungen ab Juli 2026 Wie hoch ist die neue Grundsicherung?

Die neue Grundsicherung soll ab Juli 2026 das Bürgergeld ersetzen. Wie hoch sind die Leistungen?

Die Notwendigkeit einer Reform ergibt sich aus den ausufernden Kosten. Die liegen aktuell bei mehr als 50 Milliarden Euro. Das heißt: Steuerzahler haben für jeden Empfänger mehr als 10 000 Euro im Jahr aufzubringen. Dafür muss eine Supermarktkassiererin oder ein Busfahrer lange arbeiten. Als guter Tag für Deutschland könnte sich dieser Tag dann erweisen, wenn die Zahl derer abnimmt, die auf die neue Grundsicherung angewiesen sind. Wenn alle arbeiten gehen, die arbeiten können. Und wenn der Grundsatz wieder allgemein akzeptiert wird, dass jeder und jede nach Möglichkeit für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen sollten.

Weitere Themen

Newsblog zu Angriffen auf Iran: Israel ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf

Newsblog zu Angriffen auf Iran Israel ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.
Deutschland: Kartellamt dämpft Erwartungen an Spritpreiskontrolle

Deutschland Kartellamt dämpft Erwartungen an Spritpreiskontrolle

Die Politik fordert eine genaue Prüfung der Preisentwicklung an den Tankstellen. Das Kartellamt schaut hin - kann aber wohl wenig ändern.
Krieg im Iran: Droht der EU eine neue Flüchtlingskrise?

Krieg im Iran Droht der EU eine neue Flüchtlingskrise?

Wegen des Krieges im Iran beobachtet Brüssel die Migrationsbewegungen sehr genau, gibt aber Entwarnung. Die Chefin der UN-Organisation für Migration sieht die Lage allerdings kritisch.
Von Knut Krohn
Fragen & Antworten: Was bedeutet das Ende des Bürgergelds?

Fragen & Antworten Was bedeutet das Ende des Bürgergelds?

Der Namen „Bürgergeld“ wird abgeschafft - aber was steckt sonst hinter der Reform der Sozialleistung? Was der Bundestag beschlossen hat - und was das bezwecken soll.
US-Angriffe auf Iran: Die Kriegsfrage entfremdet Trump und Vance

US-Angriffe auf Iran Die Kriegsfrage entfremdet Trump und Vance

Donald Trump hatte einst versprochen, Amerika aus militärischen Abenteuern rauszuhalten. Der Iran-Krieg entzweit den Präsidenten und seinen Vize.
Von Rainer Pörtner
Landesanstalt für Kommunikation: Wie KI beim Jugendschutz im Internet helfen soll

Landesanstalt für Kommunikation Wie KI beim Jugendschutz im Internet helfen soll

Mit Künstlicher Intelligenz gegen Hass, Gewalt und Pornografie: Wie von Baden-Württemberg aus Jugendschutz-Verstöße aufgespürt werden. Und ob der Kampf dagegen erfolgreich ist.
Am 8. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg.

Briefwahl bei der Landtagswahl 2026 Kann man den Wahlbrief im Wahllokal abgeben?

Sie wollen die Briefwahlunterlagen im Wahllokal abgeben? Hier erfahren Sie, ob das möglich ist.
Von Lukas Böhl
USA und Iran-Krieg: Trump verprellt wichtige Wählergruppen

USA und Iran-Krieg Trump verprellt wichtige Wählergruppen

Donald Trump versprach immer wieder, Amerika aus Kriegen herauszuhalten. Jetzt stellen sich wegen des Angriffs auf den Iran wichtige Stimmen seiner MAGA-Bewegung gegen ihn.
Von Rainer Pörtner
Außenminister fordert Solidarität: Spanien über Schweigen von Merz bei Trump verärgert

Außenminister fordert Solidarität Spanien über Schweigen von Merz bei Trump verärgert

Trump kritisiert Spanien vor laufenden Kameras scharf, Merz bleibt im Weißen Haus zunächst still. Spaniens Außenminister fordert mehr Zusammenhalt.
Russland: Putin erwägt Stopp der Gaslieferungen in EU - „jetzt sofort“

Russland Putin erwägt Stopp der Gaslieferungen in EU - „jetzt sofort“

Die EU will russisches Gas bald komplett stoppen. Jetzt erwägt Kremlchef Putin, ob Russland den Energiefluss nicht schon vorab selbst einstellen sollte.
Weitere Artikel zu Bürgergeld Kommentar
 
 