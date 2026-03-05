Reform des Bürgergelds Ende eines kostspieligen Irrtums
Die Reform des Bürgergelds ist überfällig. Der Sozialstaat sollte nur jene unterstützen, die wirklich der Hilfe bedürfen, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Wird der 5. März 2026 dereinst als „guter Tag für Deutschland“ in den Geschichtsbüchern vermerkt sein? Davon träumt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Das Gute an diesem Tag ist nach seiner Ansicht der Beschluss des Bundestags zur Reform des Bürgergelds. In welchem Ausmaß Deutschland profitiert, ist indes noch nicht erwiesen.