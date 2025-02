Der ADAC warnt vor steigenden Spritpreisen ab 2027. Die werden sich zwar nicht vermeiden lassen. Aber man kann die Sorgen deswegen abfedern, kommentiert Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 14.02.2025 - 13:54 Uhr

Ab 2027 wird es teurer an der Tankstelle. Der ADAC warnt, dass dann die Spritpreise erheblich steigen werden. Das liegt an der Reform des Emissionshandels, die der Bundesrat am Freitag beschlossen hat. Sie übersetzt das EU-Recht in das nationale. Ab 2027 startet der neue europäische Emissionshandel, der dann eigenständig für den Straßenverkehr und übrigens auch den Gebäudesektor – also das Heizen – gilt.