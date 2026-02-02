Die Pläne von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) für einen stärkeren Verfassungsschutz sind richtig und strategisch wegweisend, kommentiert Franz Feyder.
02.02.2026 - 13:00 Uhr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will den Verfassungsschutz zu einem operativ fähigen Inlandsgeheimdienst ausbauen, der Rechts-, Links- und islamitischem Terrorismus ebenso kompetent begegnet wie er fremde Spione in Deutschland enttarnt und jagt. Gleichzeitig will er die Zusammenarbeit mit US-Diensten fortsetzen: zu abhängig sind Deutschland und Europa noch von amerikanischen Erkenntnissen.