Die stark steigenden Kosten für die medizinische Versorgung sollen gebremst werden. Die Koalition plant dafür ein Sparpaket - muss noch mehr hinein?

dpa 16.06.2026 - 13:25 Uhr

Kremmen - Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) dringen angesichts eines stärkeren Ausgabenanstiegs auf Nachsteuerungen beim geplanten Sparpaket der Bundesregierung für stabile Beiträge. "Es muss aufgestockt werden", sagte der Chef des GKV-Spitzenverbands, Oliver Blatt, im brandenburgischen Kremmen. Dabei dürfe es aber keine Mehrbelastungen für Beitragszahler und die Patientinnen und Patienten geben. Blatt machte deutlich, dass vor allem der Bund und die Pharmabranche dabei im Blick stehen sollten.