Reform von Nachrichtendiensten Wo Geheimdienste Schwächen haben
Der Bund will BND & Co aufrüsten. Sie sollen „echte Geheimdienste“ werden. Kritiker sehen aber eine Kluft zwischen Rhetorik und tatsächlichem Tun.
Aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz soll ein „echter Geheimdienst“ werden. So hat es Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) angekündigt. Auch die anderen Nachrichtendienste gelten als reformbedürftig. Darauf verweist schon der Koalitionsvertrag. Um welche Kapazitäten geht es? Und was hat die Regierung vor?