Reformbaustelle Deutschland Sommer der Zumutungen
Reformen lassen sich nicht länger aufschieben. Es gibt sie nicht zum Nulltarif, meint unser Autor Armin Käfer.
Reformen lassen sich nicht länger aufschieben. Es gibt sie nicht zum Nulltarif, meint unser Autor Armin Käfer.
Wird aus Friedrich Merz noch einmal ein Reformkanzler? Die Aussichten haben sich nach den beiden Wahlen zum Jahresauftakt eher verdüstert. Mit einer waidwunden SPD wird es nicht leichter, Kompromisse zu finden – auch wenn der sozialdemokratische Vizekanzler an diesem Donnerstag richtige Akzente gesetzt hat. Bei den Reformen, die anstehen, geht nicht nur um Konsens in der Koalition, sondern vor allem um ihre Effekte: den Nutzen für die lahmende Wirtschaft und die Finanzierbarkeit unserer Sozialsysteme. All dies wird überrollt von einer Lawine, deren Wucht sich noch nicht abschätzen lässt: den drohenden Folgen des Iran-Krieges – Rohstoffengpässen und explodierenden Preisen.
Es ist ein seit Jahren umstrittenes Thema. Nun kommt die Debatte über das Ehegattensplitting im Steuerrecht wieder auf. Sie hat das Potenzial für einen neuen Koalitionskrach.
Wahlschlappe der SPD, unsichere Wirtschaftslage, schlechte Umfragewerte. Die schwarz-rote Koalition steht unter Zugzwang. Wann folgen den vielen Worten Taten? Ein Überblick über die Lage der Nation.
Seit gut drei Wochen dauert der Iran-Krieg an, die wirtschaftlichen Folgen für die Welt sind gravierend. Washington soll laut Berichten Teheran nun einen neuen Lösungsvorschlag unterbreitet haben. Doch der Iran will nicht nachgeben. Wie geht es nun weiter?