Die Bundesregierung will den Ausgabenanstieg bei den Krankenkassen bremsen, um immer neue Beitragssprünge zu verhindern. Hausarztpraxen starten jetzt eine Protestaktion gegen geplante Einschnitte.
03.06.2026 - 11:52 Uhr
Berlin - Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband macht mit einer bundesweiten Protestkampagne gegen die Sparpläne der schwarz-roten Koalition bei den Gesundheitsausgaben mobil. "Die angedachten Kürzungen sind vollkommen plan- und wahllos", sagte die Co-Vorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth. "Damit legt man die Axt ohne Rücksicht auf Verluste an die Wurzel der hausärztlichen Versorgung." Sie warnte vor negativen Folgen wie weniger Praxen, schlechterer Versorgung und längeren Wartezeiten.