Union und SPD wollen sich zusammenraufen und vor der Sommerpause Entscheidungen für eine ganze Palette an Reformen herbeiführen. Kann ein neues Gemeinsamkeitsgefühl die Koalitionäre beflügeln?
Berlin - Für das angestrebte große Reformpaket der Koalition geht es in die heiße Phase - nicht nur wegen der Hitze, die sich am Wochenende auch über die Hauptstadt legte. In der neuen Woche will Schwarz-Rot zu Entscheidungen für mehrere zentrale Projekte kommen und Streitereien zum Start in den Sommer hinter sich lassen. Der Erwartungsdruck ist hoch.