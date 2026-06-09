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  4. Reden ist Silber, Handeln ist Gold

Reformgipfel Reden ist Silber, Handeln ist Gold

Reformgipfel: Reden ist Silber, Handeln ist Gold
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Nichts gegen Gespräche mit den Sozialpartnern - aber verantwortlich für die angekündigten Reformen bleiben diese drei Herren: CSU-Chef Markus Söder (von links), Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), die Köpfe der Koalitionsparteien. Foto: dpa

Es ist kein Fehler, Reformen mit Unternehmern und Gewerkschafter zu erörtern. Deren Interessen sind aber nicht deckungsgleich, warnt unser Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

An der Inflation einschlägiger Diskussionen, der Ideenfülle und der Beteiligungsvielfalt kann es nicht liegen, dass die Bundesregierung sich so schwer tut mit Reformen. An diesem Mittwoch setzt sich das fort: Wirtschaftsvertreter und Gewerkschafter werden zu einem Treffen im Kanzleramt erwartet. Die Regierung erhofft sich davon nichts weniger als eine „Signalwirkung“ für das, was sie bisher schuldig geblieben ist. Zumindest aber das Signal, dass es einen „grundsätzlichen Konsens zum Reformbedarf“ gebe. Das allein wäre aber ein bisschen dürftig – und alles andere eine Überraschung.

 

Mit einem Konsens hinsichtlich der Maßnahmen, die nun zu ergreifen sind, ist keineswegs zu rechnen. Beim Schnüren des Reformpakets, das in den kommenden Wochen gepackt werden soll, werden die Sozialpartner der Regierung wenig behilflich sein, weil sie in verschiedene Richtungen zerren. Wenn sich Kanzler Friedrich Merz & Co. allein auf deren widersprüchliche Wünsche und Ratschläge verlassen würden, müssten sie sich unweigerlich verheddern. Viele der Interessen, die sie im Kanzleramt vortragen werden, haben nicht das gleiche Ziel.

Eher Zumutungen als weitere Wohltaten zu erwarten

Das gilt auch für die Regierung selbst und die Parteien, die sie tragen. Am wenigsten mit Ruhm bekleckert hat sich in dieser Hinsicht die „Bullshit“-Ministerin Bärbel Bas. Ihr neuester Einfall: Sie verspricht sämtlichen Steuerzahlern ein Geschenk von „mindestens 500 Euro im Jahr“. Damit schürt die Sozialdemokratin Erwartungen, die nur mit Hilfe einer Flurbereinigung der Staatsausgaben zu erfüllen wären, welche das Weltbild von Bas unweigerlich zum Einsturz bringen würde. Zu Ende gedacht ist diese Art von Wünsch-Dir-was-Politik jedenfalls nicht. Mit solchen Ministern an Bord wird das Reformvorhaben der Regierung zu einem Himmelfahrtskommando.

Bas nährt die Illusion, es gehe dabei vorrangig darum, weitere Wohltaten zu verteilen. Das Gegenteil ist der Fall. Was allein zählt, ist der Nutzen für die lahmende Wirtschaft, von der unser aller Wohlstand letztlich abhängt, und die langfristige Tragfähigkeit der Sozialsysteme. Beides verlangt eher Zumutungen als Wohltaten.

Nicht nur die Regierung hat Probleme, ihren Reformkompass zu justieren. Wir Deutschen reden gerne von Reformen, zucken aber zurück, sobald spürbar wird oder auch nur zu erahnen ist, dass diese uns selbst einiges abverlangen werden. Das gilt auch für Unternehmer und Gewerkschafter. Es ist die schwierigste Klippe, die es in den kommenden Wochen zum umschiffen gilt.

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