Reformkanzler Merz Herbst der Ankündigungen
Die Reformpolitik der neuen Bundesregierung hält mit der Rhetorik nicht Schritt. Das desillusioniert viele Bürger und wird zum Problem für Kanzler Merz, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Die Reformpolitik der neuen Bundesregierung hält mit der Rhetorik nicht Schritt. Das desillusioniert viele Bürger und wird zum Problem für Kanzler Merz, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Der 3. Oktober 35 Jahre nach der Wiedervereinigung wird uns allen vielleicht aus einem besonderen Grund in Erinnerung bleiben: Bundeskanzler Friedrich Merz hält eine Rede bei der offiziellen Einheitsfeier in Saarbrücken. In Berlin kursieren Gerüchte, dass es eine Ruck-Rede werden soll – in der gleichen Absicht, wie Bundespräsident Roman Herzog 1997 die Deutschen zu einem neuen Aufbruch animieren wollte. So würde aus dem „Herbst der Reformen“, den Merz angekündigt hat, vielleicht wenigsten ein Herbstanfang der Reformappelle, der einschlägigen Rhetorik und wohlformulierten Absichten. Daran zumindest mangelt es nicht.
Die deutschen Städte und Gemeinden haben im ersten Halbjahr 2025 ein Finanzierungsdefizit von 19,7 Milliarden Euro verzeichnet. Damit vergrößerte sich das Defizit der Kern- und Extrahaushalte weiter, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.