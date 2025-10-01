 
Herbst der Ankündigungen

Reformkanzler Merz: Herbst der Ankündigungen
Kanzler Friedrich Merz inmitten seine Koalitionspartner Lars Klingbeil (links) und Alexander Dobrindt (rechts) nach der Kabinettsklausur in der Villa Borsig: Aufbruch in den „Herbst der Reformen“? Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Reformpolitik der neuen Bundesregierung hält mit der Rhetorik nicht Schritt. Das desillusioniert viele Bürger und wird zum Problem für Kanzler Merz, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Der 3. Oktober 35 Jahre nach der Wiedervereinigung wird uns allen vielleicht aus einem besonderen Grund in Erinnerung bleiben: Bundeskanzler Friedrich Merz hält eine Rede bei der offiziellen Einheitsfeier in Saarbrücken. In Berlin kursieren Gerüchte, dass es eine Ruck-Rede werden soll – in der gleichen Absicht, wie Bundespräsident Roman Herzog 1997 die Deutschen zu einem neuen Aufbruch animieren wollte. So würde aus dem „Herbst der Reformen“, den Merz angekündigt hat, vielleicht wenigsten ein Herbstanfang der Reformappelle, der einschlägigen Rhetorik und wohlformulierten Absichten. Daran zumindest mangelt es nicht.

 

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch nach seiner Klausur eine „Modernisierungsagenda“ verkündet. Nichts davon ist falsch, was darin in 80 Punkten aufgelistet wird. Dennoch bleibt eine immense Kluft zwischen dieser Agenda und dem, was an Reformen tatsächlich bewältigt werden müsste.

Mit seinem „Herbst der Reformen“ – zu dem der Kanzler längst angemerkt hat, dass ihm weitere Jahreszeiten des Reformeifers folgen müssten – wird Merz zum Gefangenen des eigenen Erwartungsmanagements. Auf den größten Baustellen seines reformbedürftigen Landes wird sich vorerst nichts tun, da Kommissionen noch darüber brüten, was getan werden sollte, was den Bürgern zumutbar wäre und worauf sich die Koalition verständigen könnte. Mit Vorschlägen ist frühestens Ende des Jahres zu rechnen, beim Thema Rente, wo der Reformbedarf auf Dauer besonders teuer wird, nicht vor 2027.

Insofern wird der Herbst der besonders dringenden Reformen zwangsläufig auf später vertagt. Damit wächst die Fallhöhe für alles, was dann präsentiert werden sollte – und die Desillusionierung all derer, die wirklich einen Herbst der Reformen erwartet hatten. Das Ergebnis lässt sich in den miesen Umfragewerten des Kanzlers und seiner Partei ablesen – und an den demoskopischen Triumphen derer, die ohnehin alles schlechtreden.

Agenda 2010 taugt nur begrenzt als Muster für eine Agenda 2030

Selbst in der SPD entdecken manche ein lange verleugnetes Vorbild neu: den wegen seiner Agenda 2010 von vielen Genossen verschmähten Reformkanzler Gerhard Schröder. „Wir werden die Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern“, predigte er vor fast einem Vierteljahrhundert. SPD-Chef Lars Klingbeil getraut sich neuerdings zu sagen, dass er Schröders Mut bewundere. Das wäre eine gute Voraussetzung für eine Agenda 2030 – für die Schröders Reformen allerdings nur bedingt als Muster taugen.

Die Lage ist heute von Grund auf anders. Damals ging es „nur“ darum, den Arbeitsmarkt neu zu justieren. Inzwischen wachsen Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie selbst. Dazu kommt die schon damals absehbare Wucht des demografischen Wandels, welche sämtliche Pfeiler des Sozialstaats aus der Balance bringt.

Nur eine kleine Ouvertüre der nötigen Reformen

Insofern ist der Regierung Merz viel Fortune zu wünschen. Damit ihr der politische Rückhalt nicht völlig wegbricht, sollte sie nicht allzu lange zögern, zu korrigieren, was korrekturbedürftig ist. Im Schatten dieser großen Herausforderungen ist mit der jetzt angekündigten Modernisierungsagenda immerhin eine kleine Ouvertüre gelungen. Es ist richtig, den aufgeblähten Beamtenapparat des Staates abzubauen, die Bürokratie zu demontieren, und mit einem ganz konkreten Projekt wie der KfZ-Zulassung vorzuführen, wie der legendäre Verwaltungsweltmeister Deutschland sein Behördentempo dem digitalen Zeitalter anpasst. Den schönen Worten, die wir schon allzu oft zu hören bekamen, sollten allerdings rasch Taten folgen.

