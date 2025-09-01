Höhere Ordnungsgelder und mehr Zwischenfragen: Die Koalition will Debatten im Bundestag interessanter und fairer machen.

dpa 01.09.2025

Berlin - Union und SPD wollen die Debatten im Bundestag lebendiger machen - und gleichzeitig Regelverstöße strenger ahnden. Die Koalitionsfraktionen verständigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf eine Reform der Jahrzehnte alten Geschäftsordnung des Parlaments. Unter anderem sollen künftig in sogenannten Aktuellen Stunden Zwischenfragen erlaubt sein. Ordnungsgelder sollen verdoppelt werden. Wer unentschuldigt nicht an einer Bundestagssitzung teilnimmt, soll mehr Geld abgezogen bekommen. Außerdem sollen Vizepräsidentinnen, Vizepräsidenten und Ausschussvorsitzende künftig abgewählt werden können.