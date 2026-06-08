Reformpläne für Krankenkassen Hildenbrand warnt Warken
Der Sozialminister schreibt mit Blick auf die Reformpläne für die Krankenkassen an die Bundesgesundheitsministerin. Die AOK verteidigt das Sparpaket.
Der Sozialminister schreibt mit Blick auf die Reformpläne für die Krankenkassen an die Bundesgesundheitsministerin. Die AOK verteidigt das Sparpaket.
Die umstrittenen Reformpläne zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben auch in Baden-Württemberg Gräben aufgerissen. Vor der ersten Lesung im Bundestag stellt sich der neue Landesgesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) nun hinter die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG). Der Chef der größten Krankenkasse im Südwesten ist anderer Meinung.
Oft sind die Rentenansprüche von Ehepartnern unterschiedlich hoch. Per Rentensplitting kann partnerschaftlich geteilt werden, was seit Eheschließung gesammelt wurde. Was sind die Vor- und Nachteile?
Drastischer Vergleich: Beim Weltkriegsgedenken in der Normandie warnt US-Kriegsminister Pete Hegseth vor einer neuen Erstürmung von Europas Stränden. Er zieht Parallelen zu den Kreuzzügen im Mittelalter.