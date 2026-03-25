Mit Kanzler Merz will er in den nächsten Wochen weitreichende Reformen aushandeln. Jetzt skizziert der Vizekanzler seine Agenda für Deutschland. Manche Idee dürfte die eigene Partei schmerzen.
Berlin - Mehr und längeres Arbeiten, verlängerte Befristungen im Job, aber auch Steuern runter für die meisten: Vizekanzler Lars Klingbeil skizziert in Berlin seine Reformpläne für Deutschland. "Dafür sind wir alle gefordert, Gewohnheiten aufzugeben, Blockaden aufzulösen", verlangt der SPD-Chef laut Redemanuskript. "2026 wird uns Mut abverlangen." Einige seiner Vorschläge dürften auch in der eigenen Partei für Aufruhr sorgen.