Mit dem Reformkonzept „STATUS W“ schlägt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Martin Wulf strukturelle Änderungen bei Steuern, Sozialabgaben und Verwaltung vor. Ziel ist eine leistungsorientierte Politik, die Arbeit attraktiver macht, Bürokratie reduziert und den Mittelstand stärkt.
06.03.2026 - 00:00 Uhr
Martin Wulf, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Partner der PKF Wulf Gruppe, beobachtet seit Jahren nachlassende Leistungsanreize in Deutschland. Sein Leitgedanke lautet daher: Wertarbeit schafft Wohlstand.