Aus Kohlendioxid lassen sich synthetische Kraftstoffe etwa für Flugzeuge herstellen. Eine Studie sieht für den Südwesten große wirtschaftliche Potenziale. Aber die Hürden sind riesig.
26.03.2026 - 07:06 Uhr
Allein mit Strom wird man die Verkehrswende nicht schaffen – Flugzeuge oder auch Schiffe werden in absehbarer Zeit nicht mit Batterien betrieben werden können. Refuels, die aus synthetischen Kohlenwasserstoffen hergestellt werden, könnten die Lösung sein. Dazu muss man auch Kohlendioxid aus der Luft entnehmen, und dafür braucht es neue Anlagen. Wie gut Baden-Württemberg bei dieser Technologie des sogenannten Direct Air Capture aufgestellt ist, das haben jetzt zwei renommierte Stuttgarter Institute untersucht.