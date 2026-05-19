Fast jede fünfte Tankstelle in Deutschland verstößt gegen die 12-Uhr-Regel. Die staatliche Vorschrift sei schlecht konzipiert, sagen Tankstellenbetreiber.
19.05.2026 - 15:42 Uhr
Anderthalb Monate nach Einführung der 12-Uhr-Preisregel halten sich einer Untersuchung zufolge Tausende Tankstellen nicht an die Vorschrift. Wie aus einer Auswertung des Verbraucherdienstes „Mehr Tanken“ auf Basis von Daten der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts hervorgeht, erhöhten deutschlandweit 2.995 von 15.240 Tankstellen bis zum Stichtag 11. Mai die Preise insgesamt rund 17.000 Mal zu unerlaubten Zeiten.