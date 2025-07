Baden-Württemberg führt ein, was andere Bundesländer schon haben. Ein Gesetz, das Kommunen Ausnahmen von bestehenden Regeln erlaubt – und hofft, dass das Beispiel Schule macht.

Annika Grah 08.07.2025 - 15:56 Uhr

Seit gut zwei Jahren arbeitet sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an der von ihm als Brombeergestrüpp titulierten Bürokratie ab. Am Dienstag brachte das Kabinett nun das so genanntes Regelungsbefreiungsgesetz auf den Weg. Es soll Kommunen ermöglichen, zeitlich befristet Ausnahmen von via Landesrecht übertragenen Aufgaben zu beantragen – eine zentrale Forderung von Landkreisen und Kommunen. Die damit verbundenen hohen Erwartungen versuchte Kretschmann am Dienstag zu dämpfen: „Ob es ein großer Wurf ist, sieht man dann. Erstmal ist das ein Wurf“, sagte er.