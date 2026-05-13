Nach seinem Aus in Rom spricht Zverev von einer Pause vor den French Open. Noch aber steht er auf der Teilnehmerliste für Hamburg. Wie seine Vorbereitung auf das große Ziel aussieht, ist unklar.
13.05.2026 - 12:02 Uhr
Rom/Hamburg - Ungeachtet einer verwirrenden Aussage von Alexander Zverev rechnen die Organisatoren des Hamburger Turniers mit einem Start des deutschen Tennisstars. "Es gibt keine Absage von ihm. Wir gehen davon aus, dass er kommt", teilten die Veranstalter mit. Für das Sandplatz-Event in seiner Heimatstadt vom 17. bis 23. Mai hatte Zverev als Generalprobe vor den French Open (24. Mai bis 7. Juni) zugesagt.