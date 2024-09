Unwetter in Polen: Breslau ruft Hochwasseralarm aus

Im Südwesten Polens sind mehrere Ortschaften von Überschwemmungen verwüstet. Jetzt bereitet sich die Stadt Breslau in Niederschlesien auf die Flut vor.

dpa 16.09.2024 - 07:14 Uhr

Warschau - Nach schweren Unwettern und Überschwemmungen im Südwesten Polens bereitet sich die Stadt Breslau (Wroclaw) in Niederschlesien auf eine Flutwelle vor. Bürgermeister Jacek Sutryk rief Hochwasseralarm für die Stadt an der Oder aus. Zu den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen gehörten die Überwachung der Deiche rund um die Uhr, die Kontrolle und der Schutz von Kanälen sowie die Schließung von Deichübergängen, sagte Sutryk in einem auf Facebook verbreiteten Video.