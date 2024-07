Kurz nach dem Start kollidiert ein Heißluftballon mit einem Baum. Der Ballon landet in der Donau bei Regensburg. Mehrere Menschen werden verletzt. Motorradfahrer halfen bei der Rettung.

Ein Heißluftballon ist nach einem Unfall während des Flugs in der Donau bei Regensburg notgelandet – mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Der Ballon sei kurz nach dem Start mit einer Baumkrone kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Ob das zu dem Absturz führte, müsse noch geklärt werden.

Mehrere Motorradfahrer, die den Unfall beobachtet hatten, eilten zu Hilfe, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie brachten den Ballon mit einem Seil in die Nähe des Ufers und banden ihn an einem Baum fest. Als die Feuerwehr ankam, waren alle 19 Insassen bereits an Land.

Polizeiangaben zufolge erlitten eine 52-Jährige und zwei 29 und 72 Jahre alte Männer leichte Verletzungen. Die Feuerwehr sprach hingegen von zwei Leichtverletzten. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.