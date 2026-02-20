In den Niederlanden wird am Montag die neue Minderheitsregierung vereidigt. Die Hoffnungen sind groß, doch die Zeichen stehen schon vor Beginn auf Sturm.
20.02.2026 - 12:39 Uhr
Ein überzeugender Start ist Rob Jetten nicht geglückt. Der zukünftige Premier der Niederlande stolpert mit seiner Minderheitsregierung in seine erste Amtszeit, die am Montag mit der Vereidigung durch König Willem-Alexander beginnen soll. Doch die politische Atmosphäre ist vergiftet und in diesen Tagen warf überraschend Nathalie van Berkel das Handtuch, die als Staatssekretärin im Finanzministerium gesetzt war. Der 43-Jährigen wird vorgeworfen, im Lebenslauf über ihre Studienabschlüsse geschummelt zu haben.