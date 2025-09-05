Regierung in Großbritannien Am Ende blieb Angela Rayner nur die Kapitulation
Der Rücktritt der britischen Vize-Premierministerin wegen Steuerhinterziehung bringt Keir Starmers Regierung in neue Not.
Der Rücktritt der britischen Vize-Premierministerin wegen Steuerhinterziehung bringt Keir Starmers Regierung in neue Not.
Am Ende sah sich Angela Rayner schlicht zur Kapitulation gezwungen. Nach tagelangem Ringen um ihre Position in der Führungsspitze der Labour-Regierung Keir Starmers trat Großbritanniens Vize-Premierministerin am Freitag von ihrem Amt zurück. Zugleich gab sie ihre Rolle als Wohnungsministerin und ihren Posten als stellvertretende Parteichefin auf. Zum Verhängnis war ihr geworden, dass sie sich in eine Steueraffäre verwickelt hatte, die immer mehr zum Problem der Regierung wurde. Sie selbst hatte eingeräumt, beim Kauf einer Wohnung im Küstenstädtchen Hove im Mai zu wenig Steuern bezahlt zu haben.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.