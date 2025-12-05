Regierung Rentenpaket am Ziel
Der Kanzler hat hoch gepokert, sich aber nicht verzockt. Jetzt muss eine mutige Reform folgen, um die Rente langfristig zu sichern, meint unser Autor Armin Käfer.
Gute Nachricht für Rentner – und einen prominenten Politiker, der das Rentenalter schon erreicht hat, gerne aber noch im Amt bleiben würde: Das Rentenpaket der Koalition ist mit klarer Mehrheit beschlossen. Das heißt für den Kanzler: Er muss noch nicht in Rente. Dieses Risiko bestand bis zuletzt. Jetzt ist es erst einmal abgewendet. Friedrich Merz kann aufatmen. Ihm blieb eine Blamage erspart.