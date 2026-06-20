Die Bundesregierung hat 13 Fachleute Vorschläge für eine Reform der Alterssicherung erarbeiten lassen. Die Kommission hat sich auf ein weitreichendes Konzept geeinigt.
20.06.2026 - 20:29 Uhr
Berlin - Die Rentenkommission der Bundesregierung schlägt eine weitere Erhöhung des Rentenalters vor - ab 2042 um ein halbes Jahr pro Jahrzehnt. Entsprechende Medienberichte treffen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zu. Überdies soll das Rentenniveau stabilisiert und durch eine neue Kapitalrente sogar leicht erhöht werden, wie es aus Kommissionskreisen hieß. Die Rentenbeiträge werden erwartbar weiter steigen.